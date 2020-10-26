Берлин, , 14:33 — REGNUM Стремление России и США продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) приветствуется Германией. Об этом 26 октября заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции в Берлине по итогам переговоров с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, трансляция которой велась в соцсети Twitter.

«Я приветствую то, что как США, так и Россия заявили… что они в принципе заинтересованы в продлении договора СНВ-III, что по этому вопросу проводятся переговоры», — сказал министр иностранных дел Германии, добавив, что данный договор является «одним из столпов» в сфере контроля над вооружениями.

Также он отметил, что Германия считает, что нужно добиться большего контроля над вооружениями и процессом разоружения, однако «к сожалению, это происходит не в той мере, в какой мы бы желали».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия после развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности предлагает рассмотреть конкретные варианты взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей.