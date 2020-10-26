Алжир, , 14:14 — REGNUM Первую партию истребителей МиГ-29М/М2 российского производства получили алжирские ВВС. Об этом 26 октября специализированный местный портал Menadefense.net.

По информации источника, истребители прибыли в Алжир в разобранном виде и в настоящее время самолеты готовятся к первым полетам на авиабазе, около города Оран.

Также указывается, что истребители МиГ-29М/М2 призваны будут заменить стоящих на вооружении 193-й истребительной авиаэскадрильи алжирских ВВС МиГ-29S, при этом отмечается, что данные машины являются идентичными их египетской версии.

Кроме того, уточняется, что два соглашения о поставке Алжиру эскадрильи истребителей МиГ-29М/М2 и эскадрильи Су-30МКА были заключены с «Рособоронэкспортом» (входит в Ростех) во время Международного авиационно-космического салона МАКС-2019.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые силы Украины до 2035 года намерены получить американские истребители.