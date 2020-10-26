Вашингтон, 26 октября 2020, 14:07 — REGNUM Публикацию двух чернокожих женщин, держащих в руках головы белых людей, отказалась удалять администрация социальной сети Instagram.
Изображение разместила группа Support Black Art, которая занимается продвижением неизвестных чернокожих художников. Отказ Instagram удалять публикацию вызвал возмущение пользователей.
Пользователи выразили уверенность, что если цвет кожи палачей и жертв поменять местами, то администрация Instagram заблокирует публикацию.
В публикации от 25 октября изображены две крупные чернокожие женщины, которые стоят спиной к зрителям и друг к другу. Одна из «героинь» держит голову белого мужчины, другая — белой женщины.