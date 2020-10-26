Джакарта, , 14:00 — REGNUM Компания Google через свою благотворительную организацию объявила о предоставлении гранта в размере 800 тысяч долларов США на поддержку различных программ в Индонезии, цифрового обучения и борьбу с дезинформацией в индонезийском обществе, сообщает Antara.

«В этом году мы с гордостью объявляем о четвертом гранте в размере 800 000 долларов США на предоставление решений и помощь более чем 26 700 лекторам, учителям и студентам в борьбе с дезинформацией с помощью обучения цифровой грамотности», — говорится в заявлении компании.

Способ преодолеть дезинформацию состоит в том, чтобы все индонезийские студенты и общество в целом могли стать ответственными гражданами.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия становится более известной в ЮАР и открывает различные возможности для сотрудничества между двумя странами.

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