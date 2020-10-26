Париж, , 14:04 — REGNUM Глава французской крайне левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон «полностью потерял контроль» над конфликтом с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В своем интервью France Inter от 26 октября Меланшон отказался поддержать Макрона в его конфликте Эрдоганом. «Я много раз пытался ему помочь, но больше этого делать не буду. Лучшее, что я могу делать, это молчать», — заявил политик.

«Когда нас бомбили в Сирии, когда нам угрожали в Ливии, все говорили ему наконец задуматься над тем, почему мы сохраняем союзнические отношения в рамках НАТО со страной, которая, собственно, нас бомбит и нам угрожает. Но он ничего не сделал», — рассказал Меланшон.

Напомним, 24 октября президент Турции Эрдоган заявил, что Макрону «нужно лечить свою психику», после того, как глава Пятой республики выдвинул идею «просвещенного ислама». Вслед за Турцией представители Пакистана и Марокко также осудили «атаку Макрона на ислам» и призвали бойкотировать французские товары.

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