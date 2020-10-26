Абуджа, , 13:51 — REGNUM Президент Нигерии Мухаммаду Бухари призвал к миру на фоне начала работы судебной коллегии, созданной для того, чтобы расследовать предполагаемые «злоупотребления полиции» в Лагосе. Об этом президент написал на своей странице в Twitter.

«Следственная группа, сформированная правительством Лагоса, пользуется моей полной поддержкой в своей работе, которая начинается с этой недели. Я уверен, что следственные группы в штатах помогут гарантировать нам правосудие в отношении мирных протестующих и погибших силовиков», — написал президент.

Создание следственной группы было одним из требований протестующих. Они требуют, чтобы полицейские, причастные к злоупотреблениям, были привлечены к ответственности. Кроме того, они настаивают на том, чтобы «жертвы полицейского произвола» или их родственники получили компенсацию от правительства.

Штат Лагос стал первым из 36 штатов страны, где была создана подобная следственная группа. Руководители группы призвали пострадавших от злоупотреблений граждан подавать свои жалобы.

«Президент советует, чтобы мир, братство и межобщинная гармония занимали центральное место в нашем народе, и призывает нигерийцев не поворачиваться друг против друга в ненависти», — говорится в заявлении пресс-службы президента.

Расследование начнется после двухнедельных протестов по всей Нигерии. Протестующие вышли на улицы с требованиям реформ полиции и государственного управления. Президент Бухари заявил, что во время протестов были убиты 69 человек, в том числе 51 гражданское лицо.

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