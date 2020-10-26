Москва, , 13:42 — REGNUM Информация о тяжелой ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в России предоставляется президенту РФ Владимиру Путину в полном объеме. Об этом 26 октября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Безусловно, президент получает всю информацию (о распространении SARS-CoV-2)», — сказал Песков.

Также он отметил, что свою работу по борьбе с COVID-19 ведут оперативный штаб и информационный центр.

«Конечно, и по линии федерального центра, и по линии отдельных регионов вся информация главе государства докладывается», — подчеркнул пресс-секретарь.

Кроме того, Песков уточнил, что эпидемиологический фон в стране в настоящее время «достаточно тяжелый».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за истекшие сутки было выявлено 17347 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом.