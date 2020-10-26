Москва, , 13:30 — REGNUM Председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой объяснил, почему перед выборами в США громче всего кричат о «российской угрозе». «Такое впечатление, будто в последние лет десять кандидаты в президенты США соревнуются в ненависти к России. Сама Россия, впрочем, на это никак особенно не реагирует, чем еще сильнее возмущает кандидатов», — заявил он ИА REGNUM 26 октября.

«Нас обвиняли в агрессивной политике чуть ли не с конца Второй мировой войны, и это обвинение уже настолько «заезжено», что давно потеряло свою актуальность. Похоже, у американских лидеров просто не укладывается в голове, как можно обладать ресурсами одной шестой части суши и при этом не пытаться захватить мир и не вмешиваться в дела других стран, повергая их в хаос гражданской войны», — пояснил эксперт.

По его мнению, криками о «российской угрозе» руководители США пытаются отвлечь народ от внутренних проблем своей собственной страны, которых в последние годы становится все больше и больше. «Это всего лишь очередной политический ход, в котором нет ничего нового, и который, к сожалению, в очередной раз себя оправдает», — добавил он.