Вашингтон, , 07:34 — REGNUM Пытаясь сохранить ускользающее лидерство, США цепляются за любой вариант политической стратегии, который кажется им удачным. В том числе делаются попытки перекроить на новый лад старые схемы, выручавшие Вашингтон в ХХ веке. О том, что стоит за попытками США «осчастливить» Россию или Китай по отдельности, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Разделить, чтобы продолжать властвовать, так можно сформулировать американскую попытку «подружить» вместе с Китаем против всего мира. Предложение образовать некий «совет победителей» в форме G2 из США и Китая был выдвинут в 2009 году и тогда же тихо заглох после того, как с американскими политиками Китай просто не пожелал обсуждать эту тему.

Теперь у Вашингтона просыпается мысль о перспективности подкупа России в пику Китаю. Также, как это было сделано в 1979 году, когда США удалось противопоставить Китай и СССР. Только вот как могут США повернуть Россию против Китая?

Читайте статью Владимира Павленко «На что рассчитывают в США, предлагая России дружить против Китая?».