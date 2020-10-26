Москва, , 13:28 — REGNUM Сожаление в связи с попытками насаждения в США ненависти к России выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал заявление кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена, который сказал, что Россия представляет наибольшую угрозу. «Это совсем не так, мы с этим абсолютно не согласны», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября Джозеф Байден заявил, что на международной арене Россия представляет наибольшую угрозу для США. По его мнению, самым большим конкурентом остается Китай.

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