Киев, , 13:34 — REGNUM Уровень явки избирателей на местных выборах на Украине составил 36,88%. Об этом сообщил Центризбирком (ЦИК) Украины 26 октября на официальной странице в социальной сети Facebook.

«10 556 621 избиратель вчера получил бюллетень и проголосовал», — сказано в сообщении.

По данным ЦИК, наибольшее число избирателей пришло на участки в Тернопольской области — 44,68%, а меньше всего — на подконтрольной Украине территории ДНР — 31,67%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что рекордно низкая явка избирателей может поставить под сомнение легитимность власти на Украине.

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