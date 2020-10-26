Претория, ЮАР, , 13:27 — REGNUM Индонезия становится более известной в ЮАР и открывает различные возможности для сотрудничества между двумя странами, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«В этом году, несмотря на то, что индонезийский рынок проводился в меньшем масштабе, мы по-прежнему с большим энтузиазмом держим индонезийский рынок, чтобы представить индонезийские кулинарные деликатесы и различные продукты. Мы надеемся, что благодаря этому мероприятию Индонезия станет более известной в ЮАР и откроет различные возможности для сотрудничества между двумя сторонами», — заявил посол Индонезии в Претории Салман Аль Фариси в кулуарах индонезийского рынка.

Индонезийский рынок — это ежегодное мероприятие посольства Индонезии в Претории, которое открыто приглашает все круги общества, дипломатический корпус, бизнесменов и местные СМИ.

Посольство Индонезии в Претории помогает предпринимателям в ЮАР познакомиться с разнообразием индонезийских блюд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо раскрыл причину, по которой правительство так быстро закупает вакцину от коронавируса.

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