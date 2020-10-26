Баку, 26 октября 2020, 13:29 — REGNUM Территория Агджабединского района Азербайджана, который прилегает к Нагорному Карабаху, подвергается обстрелу с армянской стороны. Об этом 26 октября сообщает азербайджанское минобороны.
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«26 октября в 11:20 (10:20 мск) армянские вооруженные силы, нарушив новый режим гуманитарного прекращения огня, подвергли обстрелу из артиллерийских установок территорию Агджабединского района», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан будет идти в ситуации с вопросом о Нагорном Карабахе «до конца».