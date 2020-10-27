Вашингтон, , 06:10 — REGNUM Турецкий стиль внешней политики все больше становится похож на шантаж, о ком бы не шла речь, союзник ли это Турции, враг или ситуационный партнер. Как выбор имиджа «политического хулигана» может повлиять на отношения Анкары и Вашингтона, рассуждает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Турция

Для США поведение Турции как союзника по НАТО представляет определенную опасность. Действительно, Вашингтону приходится постоянно определять позицию. которую следует занять при очередной провокации Эрдогана, а иногда и трепетать, не втянет ли этот ретивый «союзник» США в крупную переделку с неизвестным исходом. Как это произошло во время сбития ВВС Турции российского военного самолета.

Тогда речь шла о возможном столкновении НАТО, а значит и США, с ядерной державой — Россией. А ведь безопасность это и конек и до некоторой степени идефикс США, особенно теперь, когда опасность скатывания мира в крупный конфликт только нарастает. Так выдержит ли задаваемые Турцией нагрузки союзничество этой страны с США?

Читайте статью Александра Халдея «Распадётся ли союз Турции и США».