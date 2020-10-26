Анкара, , 13:31 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что власти Турции выразили семье убитого во Франции учителя Самуэля Пати соболезнования, несмотря на утверждения администрации президента Франции об обратном.

В ответ на сожаление, высказанное официальным представителем администрации президента Франции Эммануэля Макрона, о том, что Турция якобы «не выразила соболезнования и поддержку после убийства» учителя Чавушоглу заявил, что посол Турции во Франции засвидетельствовал свое сочувствие семье погибшего еще 17 октября.

Министр иностранных дел Турции также напомнил, что «Турция в течение многих лет борется против всех видов террора и агрессии».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Макрону «нужно лечить свою психику», после того, как глава Пятой республики выдвинул идею «просвещенного ислама».

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