Копенгаген, , 13:25 — REGNUM Правительство Дании вводит новые ограничения в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекцией. Однако парламентская оппозиция уже устала от того, как правящие «Социал-демократы» пытаются справиться с кризисом. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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«Мы не должны сейчас рисковать всем тем, чего мы достигли этой весной», — заявила премьер-министр Метте Фредериксен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Дании установлен масочный режим в общественном транспорте, работа ресторанов и баров ограничена в ночные часы. С 26 октября собрания свыше десяти человек запрещены, алкоголь продается до 22:00 по местному времени.

Однако недовольство оппозиции в парламенте набирает силу.

«Либо нам объясняют, почему вводятся эти правила, либо они должны быть отменены», — заявил лидер либеральной партии «Венстре» Якоб Эллеманн-Йенсен.