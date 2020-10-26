Минск, , 13:20 — REGNUM Запад активно вмешивается во внутренние дела Белоруссии, пытаясь переформатировать её в своих целях, «вложив» в страну миллиарды и получив — триллионы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 26 октября, комментируя высказывания экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

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Как сообщалось ранее, Тихановская заявила, что ЕС готов «помочь» Белоруссии «миллиардами долларов» в случае смены власти в стране.

« Говоря о готовности ЕС «поддержать» Белоруссию миллиардами долларов в случае, если оппозиции удастся свергнуть Александра Лукашенко, Тихановская подтверждает то, что, возможно, кому-то у нас в стране или в Белоруссии ещё не ясно: Запад самым активным образом вмешивается во внутренние дела суверенной страны, пытаясь переформатировать её в своих геополитических и экономических целях.

Конечно, в Белоруссию в случае смены власти там полезут и многие западные страны, в первую очередь Польша, Литва и Румыния, и частные компании. Они заявляют, что готовы дать «миллиарды долларов», но загребут-то они в Белоруссии, если ворвутся в неё, собственности на сотни миллиардов, если не на триллионы!