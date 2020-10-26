Москва, , 13:16 — REGNUM Предложение президента России Владимира Путина о мерах по деэскалации напряженности из-за прекращения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) не обсуждалось с другими странами. Об этом 26 октября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о проработке заявления Путина с зарубежными партнерами. «Это новая инициатива президента», — заявил Песков.

Напомним, 26 октября на сайте Кремля было опубликовано заявление Владимира Путина о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия ДРСМД.

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