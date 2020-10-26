Белград, , 13:20 — REGNUM Президент Сербии и Сербской прогрессивной партии Александр Вучич на съезде 25 октября заявил, что его партии и он лично ожидает от правительства более энергичных, чем когда-либо прежде, мер по пресечению организованной преступности и коррупции, чтобы ускорить развитие сербской экономики. Также Вучич обозначил в качестве приоритетных целей правительства Сербии сохранение целостности и независимости, а также вступление в ЕС. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

«Важно обозначить цели правительства и выполнить еще некоторые условий, чтобы мы могли дать адекватную оценку результатам работы правительства в конце 2021 года, чтобы определить, кто что сделал, а кто нет. Таким образом, мы сможем внести положительные изменения в деятельность правительства и заручимся доверием населения», — подчеркнул Вучич.

«Я буду бороться за то, чтобы граждане Сербии одобрили нашу работу и поняли, что наша страна — не Колумбия. Мы не можем позволить себе вернуться в 2002 год, когда мафиозные группировки убивали людей каждый день», — отметил Вучич.