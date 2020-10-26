* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:06 — REGNUM Боевые самолеты США атаковали позиции сторонников движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Вардак. Об этом передает телеканал 1 TV.

По словам представителя американских сил в Афганистане Сонни Леггетта, самолеты США в ночь на 26 октября нанесли точечный удар по позициям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Нерх провинции Вардак.

Он добавил, что атака США была совершена «с целью защиты афганских сил безопасности и не противоречит соглашению о мире».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале США подписали соглашение с афганскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о выводе войск. В Катаре идут мирные переговоры между боевиками и афганским правительством.

Напомним, 12 октября военные США нанесли несколько ударов с воздуха по позициям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Гильменд.

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