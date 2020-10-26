Баку, , 13:06 — REGNUM В случае, если против Азербайджана будет совершена агрессия со стороны иностранных держав, Баку допускает возможность использования турецких истребителей F-16. Об этом 26 октября заявил азербайджанский Ильхам Алиев во время своего обращения к нации.

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Как отметил президент Азербайджана, он устал отвечать на вопрос откуда у Баку турецкие истребители, так как последние прибыли в страну на военные учения и остались там после начала боевых действий в Нагорном Карабахе.

Также он подчеркнул, что в настоящее время данные самолеты находятся на земле и этом, по словам азербайджанского лидера, можно проверить с помощью использования спутников.

«Если в отношении нас будет совершена иностранная агрессия, то они увидят эти F-16», — сказал Алиев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан будет идти в ситуации с вопросом о Нагорном Карабахе «до конца».