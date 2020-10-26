Париж, , 13:04 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон призвал жителей страны «объединиться» перед лицом обвинений в адрес Парижа в «атаке на ислам» и призывов бойкотировать французские продукты.

На своей официальной странице в социальной сети Тwitter Макрон опубликовал несколько сообщений на французском, английском и арабском языках. В них президент Франции призвал к «единству», а также заявил, что Франция «никогда не уступит… и никогда не примет пропаганду ненависти».

Напомним, ранее 26 октября в ответ на обвинения Турции, Пакистана и Марокко в необоснованной«атаке на ислам» и призывы игнорировать товары из Франции МИД государства осудил попытки«исказить позиции, на которых стоит Франция, в том, что касается свободы совести, свободы самовыражения и отказа от любых ненавистнических высказываний».