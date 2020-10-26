Пятигорск, Ставропольский край, , 13:04 — REGNUM Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов намерен сократить штат муниципальных служащих. Сделать это планируется для оптимизации расходов в городе-курорте, сообщил Ворошилов во время «прямой линии» с жителями Пятигорска, которую он провел со своей страницы в Instagram.

Мэр отметил, что до 2023 года в городе будут сокращены 68 местных чиновников. По его словам, 30 из них покинут свои кресла уже в следующем году, по 19 человек уйдут с должностей в 2022 и 2023 годах.

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Как сообщало ИА REGNUM, Ворошилов был избран мэром Пятигорска 20 мая текущего года. В начале июня он объявил о сокращении должности одного вице-мэра и начальников трех управлений: образования, общественной безопасности, а также городского хозяйства, транспорта и связи. Эти управления возглавили действующие заместители главы города.