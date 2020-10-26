Выборг, Ленинградская область, , 13:10 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетит город Выборг, чтобы встретиться с главами муниципальных образований района. Об этом 26 октября сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Встреча будет посвящена вопросам объявления конкурса на должность главы администрации района и организации работы администрации в ближайший период», — уточнили в обладминистрации.

Эта поездка состоится после недавнего задержания теперь уже бывшего главы Выборгского района Геннадия Орлова по делу о хищении не менее 700 млн рублей из бюджета района, а также после совершенного 24 октября убийства муниципального депутата, бизнесмена Александра Петрова.

Напомним, бывший глава администрации Выборгского района Ленинградской области Геннадий Орлов был задержан и помещен под домашний арест, после того как его заподозрили в причастности к уголовному делу по факту хищения из районного бюджета свыше 700 млн рублей.

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В минувшую субботу в Выборгском районе Ленобласти был убит крупный бизнесмен, муниципальный депутат Александр Петров. Вечером 24 октября 2020 года в одном из поселков он был застрелен на берегу водоема, когда мужчина вышел из бани на территории своего дома. По факту гибели было возбуждено уголовное дело по пункту «з» ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство по найму»).

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В понедельник, 26 октября Александр Дрозденко выехал в город Выборг, для того чтобы провести встречу с главами муниципальных образований района.

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