Вашингтон, , 12:57 — REGNUM Американское издание The New York Post, опубликовавшее предположительно компрометирующий бывшего вице-президента Джо Байдена материал, поддержало кандидатуру действующего главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом 26 октября заявил редакция издания.

«Мы можем вернуться к стремительному созданию рабочих мест, повышению заработной платы и общему процветанию, которые были у нас до пандемии. Мы можем добиться экономической свободы и возможностей и сопротивляться культуре отмены и цензуре», — заявило руководство издания, имея в виду распространенную в США практику, в рамках которой активисты добиваются закрытия и отмены неугодных им телепередач, изъятия книг и прочие проявления цензуры.

«Мы можем оставить позади annus horribilis [лат. — ужасный год], 2020, и снова сделать Америку великой. Все это мы сможем — если сделаем правильный выбор 3 ноября», — добавили в The New York Post.

В связи с этим, подчеркнула редакция, The New York Post поддерживает избрание Трампа на второй срок.