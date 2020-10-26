Джакарта, , 12:53 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо раскрыл причину, по которой правительство так быстро закупает вакцину от коронавируса, сообщает Kompas.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

Помимо разработки собственной вакцины, правительство закупает вакцину от COVID-19 у трех компаний-производителей вакцин, а именно Cansino, G42 и Sinovac. Фактически, данные вакцины не прошли все клинические испытания.

«Зачем нужно торопиться, ведь действительно все страны Центральной Азии соревнуются за получение вакцины», — заявил Джоко Видодо на встрече.

«Все ищут вакцину, чтобы их граждане могли выздороветь, а их экономика — восстановится», — добавил глава Индонезии.

Президент подчеркнул, что вакцина будет вводиться населению только после прохождения клинических испытаний.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель парламента Индонезии Пуан Махарани поддерживает усилия министра обороны Прабово Субианто по поездке в дружественные страны для закупки вооружения.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Индонезии поддерживает оборонную дипломатию страны

Читайте развитие сюжета: В ЮАР состоялось ежегодное индонезийское кулинарное мероприятие