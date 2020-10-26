Минск, , 12:52 — REGNUM Белорусские предприятия работают в штатном режиме, заявил 26 октября помощник министра промышленности республики Чеслав Шульга.

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Данную информацию подтвердила пресс-секретарь премьер-министра Белоруссии Александра Исаева, передает РИА Новости.

По данным местных СМИ, свою работу продолжают Мозырский НПЗ, «Нафтан», «Беларуськалий», «Гродно азот», «Белаз», Минский тракторный и Минский автомобильный заводы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о начале 26 октября общенациональной забастовки в республике. Также она призвала частный бизнес и религиозные общины начать общенациональную забастовку.

По ее словам, забастовка государственных предприятий является «рычагом экономического давления», а забастовка частных компаний — «проявлением солидарности каждого с каждым».

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