Киев, , 12:49 — REGNUM На украинских местных выборах сенсаций не произошло — явка была низкая, а партия власти «Слуга народа» потеряли дважды, заявил в своем комментарии 26 октября украинский политический эксперт Кирилл Сазонов.

В целом, по оценке эксперта, местные элиты «показали зубы и мускулы» центру, система выборов по открытым спискам не оправдала надежд, а организаторы опроса от президента феерически провалили всю затею.

Сазонов отмечает, что в «Слуге народа» будут упирать на то, что раньше у них вообще не было депутатов в местных советах, а теперь есть.

«Будут считать, сколько их вообще по стране. Насчитают много и назовут это победой. Но это неправда, и умные люди в «СН» прекрасно это понимают. Если на парламентских за партию Зеленского голосовало большинство везде — сейчас картина другая. Да, результат есть и в целом по стране на фоне других не плохой. Но тенденция — вниз», — отмечает эксперт.

Политолог считает, что партия «Слуга народа» на местных выборах сполна расплатилась за все ошибки и скандалы во фракции Верховной рады, ошибки Кабмина и офиса президента.

«Без нормальной структуры и организации на местах результат можно получить на волне президентских выборов и только один раз. Теперь на местах будут переговоры, коалиции, продажи или уход в оппозицию», — предполагает Сазонов.

Он отмечает, что по предварительным данным, действующие мэры в большинстве крупных городов сохранили кресла, некоторые даже в первом туре, а также провели в горсоветы «с мощным результатом» свои политические силы. В городах и сельских районах местные феодальные кланы отстояли свои позиции.

«Теперь центральной власти придется либо договариваться с местными элитами, либо воевать. Но кавалерийская атака после такого результата выборов обречена, а позиционная борьба оставляет центру мало шансов», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что 25 октября на Украине состоялись местные выборы. По предварительным данным, «Слуга народа» не смогла получить своего мэра ни в одном областном центре страны. Также есть крайне мало местных советов, где партия Зеленского одержала победу.