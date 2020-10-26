Вашингтон, , 12:48 — REGNUM И демократы, и республиканцы в США обслуживают одну спаянную политическую систему, внутри которой разные сегменты капитала договариваются между собой, но некоторая разница для России между Дональдом Трампом и Джо Байденом всё-таки существует, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 26 октября, комментируя высказывания кандидата в президенты от демократов.

Джо Байден (сс) Marc Nozell

Как сообщалось ранее, Байден заявил, что, по его мнению, «наибольшую угрозу нашей безопасности и нашим альянсам создает Россия», при этом «главным конкурентом» США Байден считает Китай.

« Заявление кандидата в президенты США от Демократической партии о том, что Россия является главным источником угроз для США, возвращает нас к вопросу о том, чья победа на предстоящих президентских выборах в этой стране более выгодна России.

Некоторое время тому назад президент Путин стал рассуждать о политической платформе американских демократов. Это рассуждение, на мой взгляд, было не вполне удачным. Да и вообще, мне думается, подойти к этому вопросу стоило бы с другой позиции. Тут дело не в том, какая у кого в США политическая платформа, тем более что и демократы, и республиканцы обслуживают там одну спаянную политическую систему, внутри которой разные сегменты американского капитала в любом случае договариваются между собой. Дело тут в психике.

Думая о заявлении Байдена и других подобных заявлениях представителей американского политического истеблишмента о России, я мысленно возвращаюсь к известной истории из воспоминаний какого-то немца, который ещё юношей в конце 1944-го с семьёй в переполненном поезде двигался на запад из Восточной Пруссии. Там он услышал слова покалеченного немецкого офицера о том, что, если русские, войдя в Германию, сделают с немцами пять процентов того, что немцы делали на оккупированной части СССР, Германия перестанет существовать.

Именно такое понимание, я в этом уверен, руководит Байденом и ему подобными персонажами сегодня. Они знают, какой вред нанесли нашей стране в годы горбачёвской «перестройки» и в 1990-е, и, следуя западному мировоззрению, опасаются, что чем больше наша страна будет восстанавливаться, тем больше она будет «мстить» США.