Баку, , 12:47 — REGNUM Азербайджан будет идти в ситуации с вопросом о Нагорном Карабахе «до конца». Об этом 26 октября заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев во время обращения к нации.

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«Наша позиция остается неизменной. Мы защищаем справедливость… В этом вопросе (с Нагорным Карабахом) мы пойдем до конца», — сказал он

Кроме того, азербайджанский лидер отметил, что исход, при котором нагорнокарабахский конфликт будет находиться в «замороженном состоянии» для Азербайджана является неприемлемым.

«Баку не против встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Женеве, но ожидает «смысла» в переговорах», — также уточнил Алиев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что то, что Ереван не предоставил график вывода своих войск из Нагорного Карабаха является для Баку неприемлемым.