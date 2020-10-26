Баку, , 12:39 — REGNUM То, что власти Армении не предоставили график вывода своих войск с территории Нагорного Карабаха, является для Баку неприемлемым. Об этом 26 октября заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев во время обращения к нации, которое транслировали телеканалы страны.

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По словам азербайджанского лидера, его страна создала «новую реальность», с которой все должны считаться. Кроме того, Алиев указал, что когда Азербайджан начал «освобождать свои земли от оккупации», на него стало оказываться давление.

«Наша позиция известна моему народу, вопрос должен найти свое решение. Если хотите мирным путем, хорошо, нам сразу же должны предоставить график по выводу войск. Армения пока не предоставила нам такой график. Если вопрос останется «замороженным», это нас не устраивает», — заявил президент Азербайджана.

Также он отметил, что в случае «иностранной агрессии» его страна будет просить помощи у Турции, в том числе используя турецкие истребители F-16.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция и США) не хотят оказывать давление на Армению в вопросе решения конфликта в Нагорном Карабахе, хотя Азербайджан неоднократно требовал введения санкций в отношении Еревана для этого.