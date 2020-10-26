Киев, , 12:33 — REGNUM По итогам всеукраинского опроса, инициатором которого стал президент Зеленский, Украина, видимо, может сказать «прощай, Донбасс», заявил в своем комментарии политический эксперт Андрей Ермолаев.

ИА REGNUM напоминает, что по предварительным данным, в ходе опроса лишь 45% граждан за создание свободной экономической зоны в Донбассе, при том, что власти однозначно увязывали такой шаг с урегулированием конфликта. Остальные предложения президента получили куда большую поддержку — например, за легализацию каннабиса в медицинских целях высказались 70% респондентов.»Интересно, это действительно соответствует замыслу? И кто этот замысел так щедро проспонсировал?», — задается вопросом Ермолаев.

Политолог отмечает, что авторы идеи и организаторы опроса не могли не знать данных соцопросов и не учитывать состояния дел с нынешним рейтингом доверия к Зеленскому как главе государства.

«Или каннабис помог?», — саркастически спрашивает эксперт.

«Если это замысел, то организаторов можно поздравить, спонсоров — узнать бы кто и зачем, а нас всех — немного пожалеть. Теперь с каждым годом «Малая Украина» будет становиться все меньше и меньше», — отметил Ермолаев.

ИА REGNUM напоминает, что за несколько дней до выборов Зеленский заявил, что введение свободной экономической зоны в Донбассе будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению войны.