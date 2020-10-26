Киев, , 12:51 — REGNUM Бюджет Украины могут пополнить за счёт налогов с денежных переводов трудовых мигрантов. Об этом заявил глава Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Алексей Любченко в интервью изданию «НВ Бизнес».

«$12 млрд, которые приходят на Украину от тех людей, которые выехали, к сожалению, работать за границу… из них задекларировалось 11 млрд, но гривен, то есть в 30 раз меньше. Там 100% должны все подать декларацию», — рассказал чиновник.

Добавим, что речь шла о тех мигрантах, которые трудоустроены нелегально и не платят налоги в стране, в которой работают. Любченко также отметил, что за прошедшие три года за пределы Украины было выведено $22 млрд.

По его словам, в стране живут три миллиардера, которые платят налоги по ставке 3%, в то время как обычный гражданин Украины платит 18% плюс «военный» сбор в размере 1,5%.

Интервью чиновника вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Основные претензии к украинскому государству сводятся к тому, что оно не создало рабочие места для своих граждан.

Как сообщила пресс-служба Национального банка Украины, с января по август 2020 года объём денежных переводов от трудовых мигрантов сократился почти на $500 млн.

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