Ла-Пас, , 12:30 — REGNUM Президент Боливии Луис Арсе выразил готовность встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Я бы очень хотел встретиться лично с президентом Путиным в любой обстановке, будь то в Организации Объединенных Наций или в любой другой обстановке, чтобы иметь возможность, в частности, обменяться мнениями и обсудить вопросы, которые интересуют обе страны», — сказал Арсе.

По его словам, он хотел бы встретиться с российским лидером «как можно скорее», однако он выразил понимание относительно действующей повестки дня Владимира Путина.