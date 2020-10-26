Вашингтон, , 12:25 — REGNUM За свои четыре года работы в Белом доме Дональд Трамп не только постил твиты. Он также многое поменял внутри Соединенных Штатах. И его «ядерному электорату» это нравится. Трамп выполнил обещания о значительном снижении налогов. Его назначения консервативных судей будут влиять на судебную систему в течение десятилетий. Многие консерваторы в США ценят националистическую риторику президента, жесткую линию против Китая и его отказ от Парижского соглашения. Все у президента шло хорошо даже с экономикой, подчеркивает журналистка крупнейшей шведской ежедневной газеты Dagens Nyheter Санна Бьорлинг, но это продолжалось до тех пор, пока на пороге не появилась пандемия коронавируса.

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Свой документальный фильм, основанный на разговорах с американскими избирателями и различными экспертами, Бьорлинг решила окрасить в мрачные тона в прямом смысле слова. На протяжении десяти минут перед зрителями под напряженную музыку предстают видеофрагмента выступлений Трампа, сопровождающиеся вставками и комментариями.

Так, даже сам корреспондент DN в Нью-Йорке Мартин Гелин признается, что, когда он встречался с избирателями-республиканцами, многие собеседники отмечали улучшение своего финансового положения благодаря политике Трампа.

«Китай развивает угольную промышленность на право и налево, и что это значит для нас, почему мы в нем должны быть?», — отмечает один из американских собеседников Бьорлинг, комментируя выход США из Парижского соглашения.

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