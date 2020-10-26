Киев, , 12:09 — REGNUM Главной причиной отказа от участия в местных выборах, которые прошли на Украине 25 октября, граждане назвали состояние здоровья.

Соответствующие данные обнародовала социологическая группа «Рейтинг», передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, согласно данным исследования, 20% из тех, кто не голосовал на выборах, главной причиной назвали состояние здоровья.

Кроме того, 19% граждан не пошли голосовать из-за того, что не проживают по месту прописки, 15% — были заняты в день выборов, 14% — не знали, за кого голосовать, 12% сообщили, что выборы им неинтересны, 10% — из-за эпидемии коронавируса. Кроме того, у 4% нет выборов в их городе/селе, еще 4% — отсутствуют в списках.

Социологи отмечают, что аудиторию опроса составило население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, всего в опросе участвовали 9947 респондентов.

ИА REGNUM напоминает, что явка на украинских местных выборах 25 октября, по предварительным данным, составила ориентировочно 37%. Это почти на 10% меньше, чем на предыдущих местных выборах, состоявшихся в 2015 году. По информации ЦИК, самая высокая активность избирателей была зафиксирована в Тернопольской области — 46,77%, самая низкая в «украинской части» бывшей Донецкой области — 31,67%.