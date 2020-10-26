Париж, , 12:12 — REGNUM Во время напряженного разговора в вечерней студии шведского телеканала SVT посол Франции в Швеции Этьен де Гонневиль в открытую заявил, что Пятая республика является мусульманской страной. Об этом сообщила газета Fria Tider.

После того, как весь мир потрясло зверское убийство учителя Сэмюэля Пати, который показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, Франция столкнулась с новыми дипломатическими вызовами. Заявления президента страны Эмманюэля Макрона «против исламизма» после террористического акта привели к дипломатическому конфликту с Турцией и вызвали протесты в мусульманском мире, приведшие к отзыву французского посла из Анкары.

Однако, когда ведущий программы «Повестка дня» Холмберг спросил посла Франции в Швеции де Гонневиля, существует ли риск конфликта между его страной и «мусульманским миром», дипломат ответил отрицательно.

«Во-первых, Франция — мусульманская страна. Ислам — вторая по величине религия во Франции. У нас 4−8 миллионов французских граждан, исповедующих ислам», — заявил Гонневиль.

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