Стокгольм, , 12:07 — REGNUM Имя следующего президента США сильно повлияет как на политику Швеции в области безопасности, так и на ее сотрудничество с НАТО. Но в чем разница между Дональдом Трампом и Джо Байденом? Об этом журналисты шведской общественной телевещательной организации SVT поговорили с бывшим сотрудником Пентагона Мэтью Кренигом, работающим Джорджтаунского университета в Вашингтоне.

«Я считаю, что у возможной администрации Байдена будет больше стимулов к восстановлению и укреплению отношений с традиционными союзниками, включая Швецию. Как мы видели, администрация Трампа была более безразлична, а иногда даже враждебна по отношению к своим союзникам», — считает Крениг.

«Трансатлантические отношения» имеют большое значение для оборонного планирования Швеции. Осенью 2019 года премьер-министр страны Стефан Лёвен обозначил серьезные изменения в своем обращении к парламенту. Тогда предыдущая формулировка «Швеция не должна стремиться к членству в НАТО» была изменена на «Трансатлантические отношения имеют центральное значение для безопасности и процветания как Швеции, так и Европы».

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