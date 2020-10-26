Киев, 26 октября 2020, 11:53 — REGNUM Вооружённые силы Украины до 2035 года намерены получить американские истребители. Об этом заявил командующий воздушными силами ВСУ, генерал-полковник Сергей Дроздов 26 октября в интервью «РБК-Украина».
Военный чиновник признал, что Украина не способна создать свой боевой самолёт. Для этого нужно не менее 10 лет и $10 млрд.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее член правительства Украины Олег Уруский заявил, что страна не может своими силами возобновить производство транспортного самолёта Ан-124 «Руслан».
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