Джакарта, , 11:46 — REGNUM Председатель парламента Индонезии Пуан Махарани поддерживает усилия министра обороны Прабово Субианто по поездке в дружественные страны для закупки вооружения, сообщает CNN Indonesia.

«Парламент поддерживает оборонную дипломатию, проводимую Прабово Субианто в укреплении международного сотрудничества в области обороны», — заявила Пуан Махарани во время видеоконференции с университетом обороны Индонезии 26 октября 2020 года.

Парламент также помогают наладить сотрудничество между вооруженными силами Индонезии и других стран.

Напомним, с момента вступления в должность министра обороны Индонезии 23 октября 2019 года Прабово Субианто посетил несколько стран. Вскоре после инаугурации министр обороны Индонезии отправился в Россию. Затем в январе 2020 года Прабово Субианто совершил поездку во Францию. В июле и октябре министр посетил Австрию.