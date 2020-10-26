Сеул, , 11:46 — REGNUM В 2020 году в Южной Корее намерены расширить вакцинацию от гриппа с целью предотвращения одновременного распространения гриппа и коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление президента страны Мун Чжэ Ина.

Данное заявление было обнародовано 26 октября в ходе заседания главы государства с помощниками.

Известно, что южнокорейский президент призвал граждан страны доверять заявлениям органов здравоохранения об отсутствии прямой связи между вакцинацией от гриппа и случаями гибели людей после вакцинации. Он подчеркнул, что в ходе вскрытия и всестороннего расследования прямая связь между вакцинацией и смертью не установлена.

Мун Чжэ Ин также призвал расширить программу вакцинации от гриппа, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, а также предостерёг население от необоснованного беспокойства по поводу безопасности вакцин.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 октября 0:00 по местному времени в Южной Корее зафиксировали 59 случаев гибели после вакцинации.

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