Минск, , 11:40 — REGNUM В Белоруссии работники частного сектора, отрасли информационных технологий и религиозные общины должны начать общенациональную забастовку, заявила 26 октября бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская в своем телеграм-канале.

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"Я верю, что частный бизнес, религиозные общины, культурные и спортивные деятели, айтишники поддержат бастующих и остановят свою работу на день», — написала она.

По ее словам, забастовка государственных предприятий является «рычагом экономического давления», а забастовка частных компаний — «проявлением солидарности каждого с каждым».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тихановская объявила о начале 26 октября общенациональной забастовки в республике. Вместе с тем предприятия страны работают в штатном режиме.

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