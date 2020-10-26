Ереван, 26 октября 2020, 11:30 — REGNUM Режим прекращения огня в зоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в целом соблюдается. Об этом 26 октября сообщил глава правительства Армении Никол Пашинян на своей странице в соцсети Facebook.
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«Несмотря на локальные провокации, режим прекращения огня в целом соблюдается», — написал в своем сообщении армянский премьер-министр.
Также он подчеркнул, что Армения будет продолжать свою приверженность к соблюдению режима перемирия.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что он надеется, что отношения между Баку и Ереваном в будущем станут такими же, как между Баку и Тбилиси.