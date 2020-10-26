Минск, , 11:23 — REGNUM Сообщение о том, что на Минском тракторном заводе (МТЗ) якобы началась забастовка после призывов белоруской оппозиции, не соответствует действительности. Об этом 26 октября сообщили в пресс-службе предприятия.

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«Минский тракторный завод работает», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

При этом ранее в некоторых белорусских Telegram-каналах, из числа поддерживающих оппозицию республики, появилось сообщение о том, что рабочие МТЗ якобы стали бастовать после призывов к этому экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что работа на Белорусском автомобильном заводе (БелАЗ) ведется в штатном режиме.

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