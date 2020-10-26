Джакарта, , 11:19 — REGNUM Губернатор Западной Явы Ридван Камил присутствовал на встрече с деловым советом США — АСЕАН и рассказал об экономических возможностях Западной Явы 32 компаниям, сообщает Antara.

«Несмотря на пандемию, наши инвестиции по-прежнему являются самыми высокими в Индонезии. В течение первого полугодия 2020 года реализация инвестиций достигла 57,9 трлн рупий», — заявил Ридван Камил.

По словам губернатора, есть два фактора, которые делают провинцию привлекательной для инвесторов, а именно: способность квалифицированных кадров и приемлемая инфраструктура.

В настоящее время экспорт провинции Западной Явы является самым высоким в Индонезии. Согласно данным центрального статистического агентства за период с января по август 2020 года, доля Западной Явы в национальном экспорте составила 16,2%, за ней следуют Восточная Ява с 12,9% и Восточный Калимантан с 8,4%.

В провинции Западная Ява сосредоточено более 60% промышленности Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, Экспортно-импортный банк США изучает возможности финансирования торгового и инвестиционного сотрудничества в Индонезии на сумму до $750 млн.

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