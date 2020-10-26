Минск, , 11:12 — REGNUM Работа на Белорусском автомобильном заводе (БелАЗ) ведется в штатном режиме. Об этом 26 октября сообщили в пресс-службе предприятия.

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«Несмотря на то, что в СМИ прошла такая информация, на нашем предприятии все в рабочем режиме», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Также в сообщении уточнили, что все сотрудники предприятия находятся на своих рабочих местах и никаких «нюансов» в связи с этим не имеется.

Кроме того, добавляется, что на БелАЗе в ответ на вопрос о том, были ли руководством предприятия какие-либо дополнительные меры в свете анонсированной ранее белорусской оппозицией забастовки, заявили: «Нет, все в обычном, рабочем режиме. Обычный понедельник».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко рассказал, что завод «Гродно Азот» продолжает свою работу в штатном режиме, как и остальные предприятия концерна «Белнефтехим».