Баку, , 11:14 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев надеется, что отношения между Баку и Ереваном в будущем станут такими же, как между Баку и Тбилиси. Об этом он 25 октября заявил по видеосвязи на телеканале Fox News.

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«Я хочу глубокой интеграции южнокавказского региона, хочу увидеть, как в будущем наши стратегические отношения с другой страной Южного Кавказа — Грузией, в определенном смысле станут примером для отношений между Азербайджаном и Арменией», — сказал Алиев.

В качестве примера он привел отношения стран после Второй мировой войны. Президент отметил, что тогда против Германии воевали и СССР, и США, а теперь этого «никто не вспоминает».

Стоит отметить, что Ереван и Баку накануне в очередной раз заключили соглашение о режиме прекращения огня в Нагорном Карабахе, которое начало действовать утром 26 октября. Обе стороны уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.

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