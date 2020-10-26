Уфа, , 11:04 — REGNUM Премировать людей, которые будут сообщать о нелегальной продаже спиртосодержащей продукции в Башкирии, предложил глава республики Радий Хабиров 26 октября на совещании в правительстве региона.

Он напомнил, что два года назад в Башкирии устраивались целые облавы на торговцев нелегальным алкоголем. Тогда чиновники выезжали в Абзелиловский район и там «тушили этот пожар». И сейчас нужно посмотреть, не поднимает ли «эта зараза голову».

По его словам, если это так, то нужно опять выбрать район и провести в нем зачистку. «Чтобы все эти негодяи, которые травят людей, больше там не существовали», — подчеркнул Хабиров.

При этом глава республики подчеркнул, что в борьбе с незаконным оборотом алкоголя не должно быть никаких моральных сдерживающих вещей. Поэтому нужно поощрять тех граждан, кто будет указывать на места продажи суррогата. «Пусть они получают премию», — заявил Хабиров.

Глава Башкирии подчеркнул, что эту заразу «нужно уничтожить».

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