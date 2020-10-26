Киев, , 11:05 — REGNUM Треть украинских избирателей проигнорировали социологический опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сказано в результатах исследования социологической группы «Рейтинг», опубликованных на сайте организации.

Социологи отметили, что опрос проводился на 69% участков, на которых присутствовали представители «Рейтинга», а в тех местах, где волонтёров Зеленского не было, 67% избирателей заявили, что готовы принять участие в опросе.

По данным социологов, жители Украины так ответили на вопросы, поставленные президентом Украины:

«Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?» — 81% за, 16% против;

«Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?» — 45% за, 43% против;

«Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?» — свыше 95% за, 4% против;

«Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса, чтобы уменьшить боль тяжелобольных?» — 70% за, 24% против.

«Нужно ли Украине на международном уровне поставить вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?» — 78% за, 10% против.

Отметим, что в опросе «Рейтинга» приняли участие 9947 жителей Украины.

В свою очередь координатор президентского опроса Артем Гагарин заявил, что предварительные итоги волеизъявления организаторы опубликуют 26 октября 2020 года.

Напомним, ранее группа «Рейтинг» выяснила, что среди избирателей Украины, участвовавших и не участвовавших в голосовании, преобладает разочарование относительно ситуации в стране.

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