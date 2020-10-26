Ново-Огарево, Московская область, , 10:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным отметил ритмичную работу парламента при принятии законов, обеспечивающих работу экономики и социальной сферы в период пандемии. Об этом 26 октября сообщается на сайте Кремля.

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«Я вижу, что работа идет практически по всем направлениям и с точки зрения государственного строительства, социальные законы принимаются, в социальной сфере, в сфере экономики», — сказал глава государства.

Российский лидер поблагодарил Володина и всех депутатов за оперативность при принятии решений, связанных с обеспечением ритмичной работы экономики, поддержки граждан, в сфере здравоохранения в период пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, за истекшие сутки на территории России было выявлено 17 347 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. В результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 1 531 224. Всего от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 26 269 человек.

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